Bella (ma non ditelo, è sessismo), bionda e accogliente. Talmente accogliente da stanziare 156mila euro per un consulente addetto esclusivamente alle politiche Lgbt della città. Lei è la sindaca di Genova Silvia Salis, nuova icona del centrosinistra in cerca di cavalli vincenti per sostituire magari in futuro la zoppicante Elly Schlein. L’obiettivo, sbandierato anche in campagna elettorale, è perfettamente in linea con il sogno arcobaleno. Per una città inclusiva che non discrimini le minoranze Salis lavora a una struttura permanente dedicata alla tutela della comunità Lgbtqia+. Non proprio una priorità per i genovesi, ma l’ideologia non ha prezzo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Silvia Salis veste arcobaleno e sfodera l’ultima: 156mila euro per il consulente Lgbt