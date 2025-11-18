Sicurezza a prova di furto | la rivoluzione dell’eccellenza italiana

Negli ultimi anni le denunce di reati sono tornate a crescere. Il 2024 ha segnato un +1,7% sul 2023 (2,38 milioni di reati), con i furti che da soli rappresentano il 44% delle denunce e risultano in aumento su base annua. La concentrazione maggiore si registra nelle aree metropolitane, con Milano, Firenze e Roma ai vertici delle classifiche per reati ogni 100mila abitanti. Parallelamente, la sicurezza “percepita” rimane terreno scivoloso: gli italiani dichiarano di sentirsi generalmente protetti di giorno, ma crescono i timori nelle ore notturne e nei luoghi meno presidiati. In questo quadro, famiglie, negozi, uffici e amministratori di condominio stanno riconsiderando l’efficacia dei sistemi d’allarme, cercando soluzioni che riducano i falsi allarmi e accorcino i tempi di intervento. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Sicurezza a prova di furto: la rivoluzione dell’eccellenza italiana

