Sicurezza 23 pregiudicati fermati nel Bresciano | tutti espulsi

Brescia, 18 novembre 2025 – Serie di provvedimenti emessi dal Questore di Brescia, Paolo Sertori, che ha disposto, nelle due ultime settimane, alcuni controlli straordinari di Pubblica Sicurezza. I risultati non sono tardati ad arrivare. Ventitré cittadini pregiudicati per reati di varia natura e gravità, in particolar modo rapine, furti, spaccio di stupefacenti e violenza sessuale, e tutti irregolari sul Territorio Nazionale, sono stati individuati e fermati dalle Pattuglie della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e delle Polizie Locali in Centro Città ed in altri Comuni della nostra Provincia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

