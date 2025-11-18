Sicilia in Dolce 2025 | degustazioni e masterclass a Taormiana

Messinatoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutto pronto per Sicilia in Dolce 2025 che si terrà sabato 22 novembre al Palazzo dei Congressi a Taormina.  Seconda edizione della kermesse Sicilia in Dolce, tra degustazioni, masterclass e la 1ª edizione del Concorso Enologico “Sicilia in Dolce”.  Dalle 14 alle 20 ci saranno oltre 50 banchi di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

sicilia dolce 2025 degustazioniSicilia Express Natale 2025: tornare a casa in treno fra comfort e tradizione - Date, percorso e orari del treno speciale pensato dalla Regione Sicilia per chi studia o lavora nel Nord Italiae e desidera trascorrere le feste in famiglia ... Scrive quotidiano.net

sicilia dolce 2025 degustazioniSicilia Express, riconfermato per Natale 2025: le tratte previste - Sicilia Express 2025, ritorna il tanto atteso treno che riporterà studenti e lavoratori a casa per le feste natalizie. catania.liveuniversity.it scrive

sicilia dolce 2025 degustazioniProfumo di festa e aromi di Sicilia: il Natale 2025 di Di Stefano - La linea Gluten Free cresce con due nuovi gusti – Pistacchio Siciliano e Carrubo, Arancia & Cioccolato ... Riporta foodaffairs.it

error code: 500

Cerca Video su questo argomento: Sicilia Dolce 2025 Degustazioni