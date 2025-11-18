Siamo a lavoro | l’anime di Dragon Ball Super pronto al ritorno ecco quando

Grandi notizie per tutti i fan di Dragon Ball, l’anime basato su Super potrebbe presto tornare in onda con una nuova saga speciale. Dragon Ball è un fenomeno culturale che continua a emozionare milioni di fan, capace di rinnovarsi e sorprendere anche dopo decenni di successi. L’attesa per il ritorno di Dragon Ball Super alimenta entusiasmo e curiosità, con voci e indizi che accendono speranze concrete tra gli appassionati. Dopo 7 anni lontano dagli schermi televisivi, Dragon Ball Super potrebbe tornare con un annuncio atteso al Battle Hour 2026 di Los Angeles. Il teaser dell’evento ha citato l’anime tra le forme in cui il franchise continua a svilupparsi, accendendo immediatamente la curiosità dei fan. 🔗 Leggi su Screenworld.it

