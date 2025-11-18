Si versa addosso l?ammoniaca | in ospedale bimba di un anno

Quotidianodipuglia.it | 18 nov 2025

Dopo il gravissimo incidente di Torricella che lunedì pomeriggio ha coinvolto un bimbo di otto mesi rimasto ustionato dall?acqua bollente cadutagli addosso da un bollitore, un nuovo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

