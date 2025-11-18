Sì Trump ha davvero chiamato cicciona una giornalista

Washington, 18 novembre 2025 – Le ha dato della "cicciona", in pubblico. Così Donald Trump ha reagito alla domanda di una giornalista accreditata a bordo dell' Air Force One. Catherine Lucey, del gruppo Bloomberg, lo stava interpellando sul caso Epstein. Secondo quanto riportato dai media anglosassoni, il presidente Usa stava parlando con un reporter a proposito del finanziere condannato per traffico di minorenni e stupro, morto in carcere. Una vicenda tornata alla ribalta dopo la pubblicazione di file che vedono coinvolto anche il presidente. Dopo aver spiegato che con Epstein aveva "un rapporto pessimo", chiede di passare alla domanda successiva.

