Prende avvio l’iter amministrativo riguardante la proposta di accordo operativo per la rigenerazione dell’area ex Apofruit a Martorano, presentata nel mese di maggio agli uffici del Settore Governo del Comune di Cesena. L’ambito interessato, tra via Ravennate e Cerchia di San Giorgio, in prossimità della zona delle Concessionarie, è da anni dismesso e rientra tra i tessuti individuati dal Piano urbanistico generale come ‘dismessi eo degradati’. L’apertura della fase di osservazioni pubbliche è fissata per giovedì 19 novembre e resterà attiva fino al 19 gennaio 2026. Un evento pubblico di presentazione della proposta si terrà mercoledì 10 dicembre, alle 16. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Si rigenera l’ex Apofruit. Complesso commerciale nell’area di Martorano