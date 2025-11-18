Sì della Camera Usa alla divulgazione degli Epstein Files

La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti d’America ha approvato il disegno di legge per obbligare il ministero della Giustizia a divulgare tutti i file del caso Epstein. L’ok bipartisan è arrivato quasi all’unanimità, con 427 voti a favore e solo uno contrario: quello di Clay Higgins, deputato repubblicano della Lousiana. Per il semaforo verde servivano i due terzi dei voti. Ora la palla passa al Senato: dopo mesi passati a sminuire l’importanza del caso Epstein, Donald Trump – con un improvviso cambio di rotta – ha fatto sapere di essere pronto a firmare il disegno di legge per la pubblicazione dei documenti, in caso di via libera da parte del Congresso, indicando ai repubblicani di votare a favore. 🔗 Leggi su Lettera43.it

