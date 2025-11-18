Si alza il sipario su Amarcort Film Festival | in gara 250 cortometraggi provenienti da oltre 70 paesi nel mondo
L'Amarcort Film Festival è cresciuto. Quella di quest'anno, in programma da martedì 25 a domenica 30 novembre, non sarà un'edizione qualunque. Le candeline sulla torta saranno infatti diciotto, a rammentare un percorso lungo e tortuoso, fatto di tentativi ed esperimenti fino alla maturazione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Si alza finalmente il sipario sulle maglie ufficiali 2026 della Termal Bologna Marathon, della 30 Km dei Portici e della Run Tune Up Half Marathon… Tutte pronte per farti correre con il claim di quest’anno: THINK SMART, RUN FAR Dedicate a “Bologna l - facebook.com Vai su Facebook
Palermo accende i riflettori sul turismo extralberghiero, si alza il sipario sulla Bte CLICCA PER LE FOTO dlvr.it/TPHKVk Vai su X
Si alza il sipario sulla sesta edizione di Job Film Days - Si alza il sipario sulla sesta edizione di Job Film Days, che prende il via domani, 30 settembre, con il film di apertura How to Talk to Lydia? Lo riporta ansa.it