Si allontana a piedi in direzione di Maglie si cerca un 63enne di Scorrano scomparso
SCORRANO – L’allarme è scattato ieri, lunedì 17 novembre 2025, per la scomparsa di Francesco Puce, un uomo di 63 anni, che si è allontanato a piedi da Scorrano in direzione di Maglie. Verso mezzogiorno di oggi s’è svolto presso la prefettura di Lecce il tavolo tecnico per la ricerca delle persone. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Scopri altri approfondimenti
Black Panther, interpretato da Delpero , nello spettacolo combatte e denuncia il disagio costante dei litigi in famiglia. Nel reel lo vediamo alle Piramidi di Segonzano e ai piedi della Cascata del Lupo. Si allontana da discussioni continue, da parole che pesa - facebook.com Vai su Facebook
Si allontana a piedi in direzione di Maglie, si cerca un 63enne di Scorrano scomparso - Francesco Puce indossa una maglia bordeaux e cammina con difficoltà. Lo riporta lecceprima.it
Mercato Demebelè si allontana (troppo caro) e Rubinho fa l’indossatore per le nuove maglie - L'esterno belga dell'Az Alkmar, Moussa Demebelè sembra essere sempre più lontano dal Genoa. ilgiornale.it scrive