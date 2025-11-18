Si allontana a piedi in direzione di Maglie si cerca un 63enne di Scorrano scomparso

SCORRANO – L’allarme è scattato ieri, lunedì 17 novembre 2025, per la scomparsa di Francesco Puce, un uomo di 63 anni, che si è allontanato a piedi da Scorrano in direzione di Maglie. Verso mezzogiorno di oggi s’è svolto presso la prefettura di Lecce il tavolo tecnico per la ricerca delle persone. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

