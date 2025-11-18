Sheyna Patel la giovane scienziata che combatte le microplastiche con un gel
Sheyna Patel ha 14 anni e ha deciso di affrontare uno dei problemi ambientali più complessi e invisibili del nostro tempo: le microplastiche. Studente di scuola media a Longwood, in Florida, è riuscita a creare un gel innovativo capace di catturare e distruggere oltre il 93% delle particelle di. 🔗 Leggi su Today.it
