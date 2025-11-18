Settimana corta a scuole Ara | Ora serve riorganizzare i trasporti
La settimana corta a scuola torna al centro del dibattito, dopo le aperture dell'assessora regionale alla Scuola, Isabella Conti. Dopo le prime decisioni prese autonomamente da diversi istituti superiori, l’assessore alla Scuola del Comune di Bologna Daniele Ara interviene per chiarire la. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
