Settimana corta a scuole Ara | Ora serve riorganizzare i trasporti

Bolognatoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La settimana corta a scuola torna al centro del dibattito, dopo le aperture dell'assessora regionale alla Scuola, Isabella Conti. Dopo le prime decisioni prese autonomamente da diversi istituti superiori, l’assessore alla Scuola del Comune di Bologna Daniele Ara interviene per chiarire la. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

settimana corta scuole araSettimana corta a scuola, l’assessore Conti: “Ecco chi la applica e come funziona” -  La settimana corta nelle scuole superiori torna sotto i riflettori, inserendosi al centro del dibattito. Scrive msn.com

Settimana corta alle superiori, dirigenti scolastici in pressing: l’assessorato alla Scuola apre al confronto in Emilia-Romagna - La settimana corta nelle scuole secondarie di secondo grado torna al centro del dibattito in Emilia- Secondo orizzontescuola.it

settimana corta scuole araIl tema della settimana corta posto da alcuni dirigenti scolastici - "Il tema della settimana corta mi è stato posto da alcuni dirigenti scolastici delle nostre scuole bolognesi, sia in citt ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Settimana Corta Scuole Ara