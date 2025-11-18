Sesto e Cinisello maglie nere in Italia per il deserto commerciale

Sono quasi diecimila (9.447) i negozi sfitti in Lombardia. Nonostante questo numero la ponga in testa alla classifica delle regioni italiane in termini assoluti, la Lombardia risulta l’ultima per percentuale di negozi sfitti sul totale (10,4%). È il quadro lombardo che emerge dell’analisi dell’Ufficio Studi di Confcommercio realizzato in vista dell’iniziativa “inCittà” - Spazi che cambiano, economie urbane che crescono”, dedicato al futuro delle città e delle economie urbane che si terrà a Bologna il 20 e 21 novembre. Lo studio evidenzia un calo nazionale di oltre 140mila attività di commercio al dettaglio - in sede fissa e ambulante - con una proiezione preoccupante per il 2035, anno in cui senza l’adozione di politiche mirate il saldo potrebbe ulteriormente peggiorare con la perdita di altre 114mila attività. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sesto e Cinisello maglie nere in Italia per il "deserto commerciale"

