servono navette per la stazione di samoggia

"Una volta arrivati alla stazione di Samoggia, il treno permette di raggiungere Bologna in poco più di un quarto d’ora, offrendo ai pendolari un collegamento rapido con la città e viceversa. Il vero problema, però, è come arrivare alla stazione stessa: non solo è ancora troppo poco conosciuta, ma rimane difficile da raggiungere per chi non è in possesso di un’auto". Così Gabriele Ottomaniello, consigliere di Fratelli d’Italia, rilancia la necessità di potenziare il trasporto pubblico proponendo l’attivazione di un servizio di navette che aiuti i residenti a raggiungere lo scalo e favorire così un maggior utilizzo del treno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

