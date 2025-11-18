Servono i soldi per un farmaco salvavita al nipote 90enne sventa la truffa

«Servono i soldi per comprare al più presto un farmaco salvavita a suo nipote». Fortunatamente una novantenne del territorio comunale di Ferriere non ci è cascata e ha subito interrotto i rapporti telefonici con i truffatori. È stato così sventato l'ennesimo tentativo di truffa a danno di anziani.

