Servizi AI online gratis o a pochi centesimi? Attenzione agli addebiti automatici dopo 24 ore

Wired.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In rete è possibile trovare siti che offrono servizi di trascrizione audio, traduzione o modifica di immagini elaborati dall’intelligenza artificiale: spesso il costo per il primo utilizzo è molto basso o addirittura gratuito, ma poi arriva a sorpresa la sottoscrizione automatica dell’abbonamento. 🔗 Leggi su Wired.it

