Serie D | un calcio alle critiche dopo il colpaccio di Poggibonsi Riscatto Marmorini Il Montevarchi ora c’è
MONTEVARCHI Il calcio a volte è paradossale e può accadere che un successo prezioso per risalire la china, conquistato nel finale di una gara combattuta e contro un avversario motivato al massimo perché all’ultima spiaggia, sia sfociato non in una festa ma nella contestazione dei tifosi. Nel mirino dei tanti sostenitori del Montevarchi, corsaro allo Stefano Lotti grazie al gol gioiello dell’ex Flaminia Fabrizio Mattei, è finito l’allenatore dell’Aquila Simone Marmorini (nella foto) in barba ai tre punti portati in Valdarno. Ebbene, premesso che le critiche sono legittime, tanto più se arrivano da supporter sempre presenti in massa in casa e in trasferta, il malumore non tiene conto di alcuni dati oggettivi, a cominciare dall’immeritata posizione di fanalino di coda del Poggibonsi, sceso in campo per dare l’anima e non rassegnato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
