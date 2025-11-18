Serie C una fascia rossa contro la violenza sulle donne

La Serie C aderisce alla  Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne  e si colora di  rosso  nelle partite in programma dal 21 al 24 novembre, valide per il  quindicesimo turno della Serie C Sky Wifi. Nelle trenta città che ospiteranno la giornata di campionato coinvolta dall'iniziativa, tutti i capitani della Serie C Sky Wifi porteranno il messaggio antiviolenza grazie alle  speciali fasce dedicate, che per l'occasione saranno  rosse. Lega Pro, caratterizzando di rosso la fascia da capitano per il terzo anno consecutivo, ha scelto di istituire un simbolo di lotta alle discriminazioni di genere che con forza e decisione dice "no alla violenza sulle donne".

