Serie C maschile Ko nella trasferta Il Futura cede al quotato Colombo Psa

18 nov 2025

Sconfitta prevedibile per la Pallavolo Futura Ceparana che ai capannoni ex Ansaldo di Genova Voltri ha rimediato un brutto 3-0 contro i padroni di casa del quotato Colombo Psa Italy nel quarto turno del campionato di serie C maschile. Niente da fare quindi per gli spezzini che si sono piegati di fronte ai potenti colpi inferti dai padroni di casa. Con punteggi piuttosto eloquenti (25-17, 25-16 e 25-15) i genovesi hanno dimostrato il proprio valore, lasciando a bocca asciutta gli avversari. "Abbiamo affrontato un’ottima squadra – analizza coach Marco Senesi – senza poter contare su Sisti e Lambruschi che sono per noi due giocatori importanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

