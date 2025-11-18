Sconfitta prevedibile per la Pallavolo Futura Ceparana che ai capannoni ex Ansaldo di Genova Voltri ha rimediato un brutto 3-0 contro i padroni di casa del quotato Colombo Psa Italy nel quarto turno del campionato di serie C maschile. Niente da fare quindi per gli spezzini che si sono piegati di fronte ai potenti colpi inferti dai padroni di casa. Con punteggi piuttosto eloquenti (25-17, 25-16 e 25-15) i genovesi hanno dimostrato il proprio valore, lasciando a bocca asciutta gli avversari. "Abbiamo affrontato un’ottima squadra – analizza coach Marco Senesi – senza poter contare su Sisti e Lambruschi che sono per noi due giocatori importanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Serie C maschile Ko nella trasferta. Il Futura cede al quotato Colombo Psa