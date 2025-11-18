Serie A un mese di verdetti | Juventus e Napoli rischiatutto

Smaltita la delusione per i guai della nazionale di Gattuso, il calcio italiano torna a concentrarsi sulle questioni di casa. Dalla ripresa del campionato alla gita saudita delle protagoniste della Supercoppa Italiana, in calendario la settimana prima di Natale, ci attende un mese in cui nessuno vincerà lo scudetto o guadagnerà un posto in Champions League ma qualcuno rischierà di cominciare a perdere sia l’uno che l’altro. Mese che peserà tantissimo nello sviluppo della stagione. Non decisivo, ma estremamente condizionante. La sintesi è che c’è chi entra leggero nella centrifuga prenatalizia e chi ha consumato quasi tutti i margini di manovra. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Serie A, un mese di verdetti: Juventus e Napoli rischiatutto

