Serie A | il tempo effettivo di gioco è il grande problema del calcio italiano

La Serie A deve affrontare il nodo del tempo effettivo per tornare competitiva e spettacolare. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Serie A: il tempo effettivo di gioco è il grande problema del calcio italiano

Altre letture consigliate

Archiviata la pausa nazionali, è tempo di Serie A ?Weekend ricco di appuntamenti da vivere insieme Ti aspettiamo per fare il tifo, per lo sport o per i nostri panini! Contattaci per prenotare il tuo tavolo - facebook.com Vai su Facebook

Lo avevo visto giocare in Serie A1 qualche tempo fa e stava esprimendo un bel tennis, due settimane dopo @PietroCorso2, dall'Eur Sporting Club, mi scriveva: "Giustino sta giocando da Top 100 ragazzi, impressionante". Poco dopo un Challenger vinto e tanti Vai su X

I numeri che preoccupano la Serie A: cala il tempo effettivo, tanti falli e meno gol - Dati sconfortanti rispetto agli altri campionati europei: Italia prima per falli e ultima per tempo effettivo. Riporta msn.com

Serie A, il triste record: perché si gioca così poco - Ritmi lenti e gioco spezzettato: nei top 5 campionati europei il nostro è quello con il maggior numero di falli e minuti persi ... Si legge su msn.com

Genoa-Fiorentina, al Ferraris la partita tra le squadre più perditempo della serie A - Nella classifica del gioco effettivo, i viola e i rossoblù sono le uniche due formazioni con meno di 50 minuti all’attivo. Da primocanale.it