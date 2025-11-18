Serie A femminile le lariane di proprietà del fondo Mercury 13 sono seconde Como Women sorpresa a stelle e strisce Juve e Milan ko ora la sfida alla Roma

Tra la sorpresa generale le gerarchie del calcio femminile lombardo sembrano essersi capovolte. Durante queste prime giornate di Serie A, il Como Women sta raccogliendo molto di più rispetto alle squadre meneghine. L'inaspettata crisi dell'Inter e l'ormai classica incostanza del Milan contribuiscono a far brillare la società lariana. Il successo, ottenuto sabato proprio contro le rossonere, ha regalato un secondo posto in classifica alle ragazze di Stefano Sottili, che in questo avvio di stagione vantano anche la vittoria sulla Juventus campione d'Italia in carica. Una seconda piazza alle spalle solamente della Roma capolista, distante tre lunghezze e prossima avversaria nella sfida prevista domenica alle 12.

