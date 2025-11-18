Serena torna sulla suggestione Brozovic in casa Juve | Da valutare un 33enne che motivazioni potrebbe avere Il commento sulla sua utilità nel centrocampo bianconero

Serena non ha dubbi: Spalletti deve risolvere il ribaltamento da difesa ad attacco. Brozovic, se motivato, è un profilo che può fare al caso della Vecchia Signora. Aldo Serena, ex attaccante e opinionista sportivo, è intervenuto a TMW Radio a margine del Premio Viareggio Sport 2025 per analizzare il momento della Juventus. Secondo Serena, la criticità principale della Juventus è il ribaltamento veloce da fase di non possesso a fase di attacco. La squadra fatica a trasformare rapidamente l’azione difensiva in offensiva, un problema di ritmo e transizione che il nuovo tecnico Luciano Spalletti sta cercando di risolvere con i suoi concetti tattici. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

