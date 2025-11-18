Serata e notte di caos nel carcere delle Vallette a Torino con incendi e devastazioni di celle

Tra la serata di ieri, lunedì 17, e notte di oggi, martedì 18 novembre 2025, si sono verificate tre rivolte nel giro di cinque ore all'interno del padiglione C del carcere di Torino. Nel pomeriggio precedente, un altro episodio violento aveva visto un detenuto del padiglione B colpire un agente. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Notte di caos nel carcere di Ivrea: detenuti sfasciano i sanitari e allagano una cella - Nella notte di ieri, martedì 4 novembre 2025, si è scatenato nuovamente il caos all'interno del carcere di Ivrea, che è stato nuovamente teatro di gravi disordini e tumulti da parte dei detenuti. Riporta torinotoday.it

E' detenuto nel carcere di Terni l'ex Nar Gilberto Cavallini - E' rientrato regolarmente nella serata di martedì nel carcere di Terni dove si trova ora detenuto l'ex Nar Gilberto Cavallini, 73 anni, condannato in via definitiva all'ergastolo per la strage della ... Scrive ansa.it