Alla fine è dovuto uscire allo scoperto, perché gli atti parlano. Che la riforma della Giustizia, con la separazione delle carriere, fosse il desiderio del Gran Maestro della Loggia P2, Licio Gelli, è un fatto appurato. E ieri anche il ministro Carlo Nordio ha dovuto ammetterlo. A modo suo. “Io non conosco il piano della P2. Posso dire che se l’interpretazione, o meglio, l’opinione del signor Licio Gelli era un’opinione giusta, non vedo perché non si dovrebbe seguire, perché l’ha detto lui”. “Le verità non dipendono da chi le dice”. È stata infatti questa l’incredibile risposta data dal Guardasigilli ai giornalisti che gli chiedono un commento sulle dichiarazioni del procuratore generale di Napoli, Aldo Policastro, secondo il quale la riforma della giustizia attuerebbe il piano della P2. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Separazione delle carriere, Nordio sdogana anche Gelli: “Se la sua opinione era giusta, perché non seguirla?”