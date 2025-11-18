Separazione delle carriere Nordio sdogana anche Gelli | Se la sua opinione era giusta perché non seguirla?

Lanotiziagiornale.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla fine è dovuto uscire allo scoperto, perché gli atti parlano. Che la riforma della Giustizia, con la separazione delle carriere, fosse il desiderio del Gran Maestro della Loggia P2, Licio Gelli, è un fatto appurato. E ieri anche il ministro Carlo Nordio ha dovuto ammetterlo. A modo suo. “Io non conosco il piano della P2. Posso dire che se l’interpretazione, o meglio, l’opinione del signor Licio Gelli era un’opinione giusta, non vedo perché non si dovrebbe seguire, perché l’ha detto lui”. “Le verità non dipendono da chi le dice”. È stata infatti questa l’incredibile risposta data dal Guardasigilli ai giornalisti che gli chiedono un commento sulle dichiarazioni del procuratore generale di Napoli, Aldo Policastro, secondo il quale la riforma della giustizia attuerebbe il piano della P2. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

separazione delle carriere nordio sdogana anche gelli se la sua opinione era giusta perch233 non seguirla

© Lanotiziagiornale.it - Separazione delle carriere, Nordio sdogana anche Gelli: “Se la sua opinione era giusta, perché non seguirla?”

News recenti che potrebbero piacerti

separazione carriere nordio sdoganaNordio: “La separazione delle carriere nel piano Gelli? Anche lui aveva idee giuste” - Posso dire che se l’interpretazione o meglio l’opinione del signor Licio Gelli era un’opinione giusta, non si vede perché non si dovrebbe seguire perché l’ha detto l ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

separazione carriere nordio sdogana“Ecco i dieci motivi per dire no alla riforma Nordio”: il video dei giovani magistrati contro la separazione delle carriere - Dieci giovani toghe spiegano perché votare No al referendum sulla separazione delle carriere voluta dal governo Meloni ... Secondo ilfattoquotidiano.it

separazione carriere nordio sdoganaNordio: "Licio Gelli era per la separazione delle carriere? Anche l'orologio sbagliato segna due volte l'ora giusta" - Il ministro della Giustizia: "Le verità non dipendono da chi le proclama, ma dall'oggettività che rappresentano" ... Scrive today.it

Cerca Video su questo argomento: Separazione Carriere Nordio Sdogana