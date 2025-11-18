Separazione delle carriere Nordio sdogana anche Gelli | Se la sua opinione era giusta perché non seguirla?
Alla fine è dovuto uscire allo scoperto, perché gli atti parlano. Che la riforma della Giustizia, con la separazione delle carriere, fosse il desiderio del Gran Maestro della Loggia P2, Licio Gelli, è un fatto appurato. E ieri anche il ministro Carlo Nordio ha dovuto ammetterlo. A modo suo. “Io non conosco il piano della P2. Posso dire che se l’interpretazione, o meglio, l’opinione del signor Licio Gelli era un’opinione giusta, non vedo perché non si dovrebbe seguire, perché l’ha detto lui”. “Le verità non dipendono da chi le dice”. È stata infatti questa l’incredibile risposta data dal Guardasigilli ai giornalisti che gli chiedono un commento sulle dichiarazioni del procuratore generale di Napoli, Aldo Policastro, secondo il quale la riforma della giustizia attuerebbe il piano della P2. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
News recenti che potrebbero piacerti
? RIFORMA DELLA GIUSTIZIA: Dalla separazione delle carriere alla riforma del CSM ? Lunedì 17 novembre 2025 Ore 18:00-20:00 Sala A.T.E.R. Verona - Piazza Pozza, 1/C Non mancate! #flaviotosi - facebook.com Vai su Facebook
Dopo aver diffuso un’intervista falsa di Falcone contro la separazione delle carriere, Gratteri ha citato un suo discorso per sostenere che si fosse espresso contro la separazione delle carriere. Ma in quel discorso il magistrato non si dice contrario a questa idea Vai su X
Nordio: “La separazione delle carriere nel piano Gelli? Anche lui aveva idee giuste” - Posso dire che se l’interpretazione o meglio l’opinione del signor Licio Gelli era un’opinione giusta, non si vede perché non si dovrebbe seguire perché l’ha detto l ... Si legge su ilfattoquotidiano.it
“Ecco i dieci motivi per dire no alla riforma Nordio”: il video dei giovani magistrati contro la separazione delle carriere - Dieci giovani toghe spiegano perché votare No al referendum sulla separazione delle carriere voluta dal governo Meloni ... Secondo ilfattoquotidiano.it
Nordio: "Licio Gelli era per la separazione delle carriere? Anche l'orologio sbagliato segna due volte l'ora giusta" - Il ministro della Giustizia: "Le verità non dipendono da chi le proclama, ma dall'oggettività che rappresentano" ... Scrive today.it