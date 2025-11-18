Nuovo appuntamento oggi – martedì 18 novembre – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ). Nella puntata odierna il procuratore capo Nadide decide di unire i due casi su cui lavorano Ceylin e Ilgaz, costringendoli a collaborare. Mentre si organizzano i preparativi per il fidanzamento di Parla e Cinar, le indagini rivelano che l’uomo trovato morto è stato ucciso nell’hotel dove è morta anche una donna. L’hard disk con le prove è sparito e finito nelle mani di Nil, mentre Ceylin coinvolge Tugce per proseguire le ricerche. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Segreti di famiglia 3, replica puntata 18 novembre in streaming | Video Mediaset