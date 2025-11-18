Segreti di famiglia 3 replica puntata 18 novembre in streaming | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – martedì 18 novembre – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ). Nella puntata odierna il procuratore capo Nadide decide di unire i due casi su cui lavorano Ceylin e Ilgaz, costringendoli a collaborare. Mentre si organizzano i preparativi per il fidanzamento di Parla e Cinar, le indagini rivelano che l’uomo trovato morto è stato ucciso nell’hotel dove è morta anche una donna. L’hard disk con le prove è sparito e finito nelle mani di Nil, mentre Ceylin coinvolge Tugce per proseguire le ricerche. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Oggi debutta la terza stagione di #SegretiDiFamiglia, ambientata cinque anni dopo gli eventi che hanno concluso la seconda stagione. L’impatto iniziale potrebbe risultare spiazzante, ma presto ogni tassello troverà il suo posto, dando vita a una stagione final - facebook.com Vai su Facebook
“Ti cercavo ovunque” Vi abbiamo lasciati con il fiato sospeso e la verità è ormai vicina: Ilgaz è vivo? Il primo episodio della terza stagione di Segreti di Famiglia è disponibile, gratis e in esclusiva, su Mediaset Infinity Vai su X
