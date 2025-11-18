Sedicesimi centrati | prova di maturità per Scampoli Bianchi battute le vice-campionesse europee ai Mondiali di beach volley
Claudia Scampoli e Giada Bianchi sono ai sedicesimi di finale dei Mondiali di beach volley ad Adelaide. Con una prova di sostanza e carattere la coppia italiana ha avuto la meglio in due set sulle vice-campionesse europee VieiraChamereau nel play-off tra le peggiori terze classificate dei gironi. Un successo che assume un grande significato per la coppia azzurra, che arrivava da un periodo non semplice e che può ritrovare lo slancio giusto per affrontare le prossime sfide al meglio. La coppia azzurra (una vittoria e due sconfitte nel girone) ha affrontato il match con il piglio giusto e, dopo una prima parte equilibrata del set di apertura, sul 9-9 ha piazzato un break micidiale di 9-0 con Bianchi al servizio, che ha indirizzato set e match, portandosi sul 18-9. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
DERBY CONQUISTATO: SI VA AGLI OTTAVI! Serata positiva per le nostre ragazze, che vincono 3-1 contro Intrepida Volley nei sedicesimi di finale di Coppa Veneto, portando a casa il derby veronese e conquistando il pass per gli ottavi, in programma l’8 - facebook.com Vai su Facebook