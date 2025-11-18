Si fanno sempre più certi i tempi di recupero della sede storica del municipio. Con la pubblicazione il 13 novembre scorso della gara per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione dell’edificio di via Mazzini, fino al terremoto del 2012 luogo della comunità e sede istituzionale del Comune, potranno finalmente riprendere le opere previste dal progetto esecutivo di questo intervento fermo dal 2022 in seguito al fallimento della ditta precedentemente incaricata. Si è dovuto seguire un complesso iter per sbrogliare la situazione, recuperare l’anticipo, e arrivare così a poter bandire una nuova gara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sede storica del municipio. Nuovo bando a San Felice