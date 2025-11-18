Se un giovedì maledetto racchiude tutti gli incubi azzurri

Ilgiornale.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando una cosa è già successa, sai che può succedere ancora. Anche per questo oggi abbiamo paura dello spareggio. Perché ne abbiamo già persi due. Quando nel 2017 ci toccò il primo, Ventura ct, la Svezia senza Ibra come avversario fu scambiata come una formalità o poco più. Quasi una scocciatura: come vuoi che facciano a giocare il Mondiale senza l'Italia? E del resto, solo quelli vecchi ne ricordavano uno senza azzurri, anno 1958 (adesso invece sono i giovani a non averne visto uno con). Secondi nel girone (dietro l'Irlanda del Nord) e niente viaggio in Svezia (ahi, ci risiamo). Gli spareggi all'epoca erano ancora da inventare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

se un gioved236 maledetto racchiude tutti gli incubi azzurri

© Ilgiornale.it - Se un giovedì maledetto racchiude tutti gli incubi azzurri

Contenuti che potrebbero interessarti

gioved236 maledetto racchiude tuttiSe un giovedì maledetto racchiude tutti gli incubi azzurri - Stasera sapremo chi fra Galles e Macedonia del Nord completerà l'urna da cui uscirà l'avversario degli azzurri in semifinale (26 marzo, a Bergamo). Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Gioved236 Maledetto Racchiude Tutti