Se la politica torna a orientare la Storia
La politica ha smesso di essere il principale motore della storia. Si muove dentro un mondo che cambia a una velocità incompatibile con i suoi ritmi, rincorrendo trasformazioni. 🔗 Leggi su Lastampa.it
Il fronte della Bassa Valpolcevera torna caldissimo, nel rapporto tra politica locale, governo e ferrovie. E oggi potrebbe decidersi almeno in parte il destino dell’ambizioso progetto di riqualificazione urbana che coinvolge i quartieri attraversati dalla linea merci - facebook.com Vai su Facebook
«La buona politica aiuta la pace», ai leader Leone XIV ricorda la lezione della storia, gli squilibri sociali portano alla guerra - «L'inaccettabile sproporzione tra una ricchezza posseduta da pochi e una povertà estesa oltremisura» è ... ilmessaggero.it scrive
La politica estera diventa storia - Ultimo appuntamento dell’anno per ’Europa d’Autore’, il ciclo di incontri online del Punto Europa dedicato alla presentazione di volumi recenti relativi a temi europei. Come scrive ilrestodelcarlino.it