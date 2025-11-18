Se la politica torna a orientare la Storia

Lastampa.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La politica ha smesso di essere il principale motore della storia. Si muove dentro un mondo che cambia a una velocità incompatibile con i suoi ritmi, rincorrendo trasformazioni. 🔗 Leggi su Lastampa.it

se la politica torna a orientare la storia

© Lastampa.it - Se la politica torna a orientare la Storia

Leggi anche questi approfondimenti

«La buona politica aiuta la pace», ai leader Leone XIV ricorda la lezione della storia, gli squilibri sociali portano alla guerra - «L'inaccettabile sproporzione tra una ricchezza posseduta da pochi e una povertà estesa oltremisura» è ... ilmessaggero.it scrive

La politica estera diventa storia - Ultimo appuntamento dell’anno per ’Europa d’Autore’, il ciclo di incontri online del Punto Europa dedicato alla presentazione di volumi recenti relativi a temi europei. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Politica Torna Orientare Storia