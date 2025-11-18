Se all’educazione sessuo-affettiva ci pensa l’algoritmo
Esistono due elementi che vengono completamente ignorati nel dibattito quotidiano sull’ educazione sessuo-affettiva nelle scuole e che invece, nella loro assoluta concretezza, molto poco ideologica e molto poco astratta, sono i punti centrali: sono il tempo e la disparità di trattamento. Perché il tempo? Perché mentre rimandiamo per non turbare i bambini, per non rubare loro l’innocenza, per non indirizzarli, esiste qualcun altro che contemporaneamente lo fa in vece nostra e in assenza totale di controllo. Da una parte diciamo alle scuole: attenzione, serve un’autorizzazione per parlare di corpo, desiderio, emozioni, relazioni, consenso, pornografia, violenza di genere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
