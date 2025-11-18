Scontro tra scuolabus e auto in provincia di Pordenone | grave la conducente dell' automobile

L'impatto è avvenuto a Sesto al Reghena intorno alle 15. Il bus, con a bordo 20 studenti, è finito nel fossato laterale fuori dalla carreggiata. 15 i ragazzi in codice verde e uno ricoverato in ospedale, insieme all'autista del mezzo. Grave la donna alla guida dell'auto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Scontro tra scuolabus e auto in provincia di Pordenone: grave la conducente dell'automobile

