Scontro tra scuolabus e auto in provincia di Pordenone | grave la conducente dell' automobile

Gazzetta.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'impatto è avvenuto a Sesto al Reghena intorno alle 15. Il bus, con a bordo 20 studenti, è finito nel fossato laterale fuori dalla carreggiata. 15 i ragazzi in codice verde e uno ricoverato in ospedale, insieme all'autista del mezzo. Grave la donna alla guida dell'auto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

