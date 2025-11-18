Scontro tra auto e bus con 20 studenti a Sesto al Reghena pullman nel fosso | gravi la conducente e un ragazzo

scontro tra auto e bus con 20 studenti a sesto al reghena pullman nel fosso gravi la conducente e un ragazzo

scontro auto bus 20Scontro tra auto e bus con 20 studenti a Sesto al Reghena, pullman nel fosso: gravi la conducente e un ragazzo - Tre feriti gravi a causa dello scontro tra un'auto e un bus di studenti, avvenuto a Sesto al Reghena, in provincia di Pordenone ... Secondo virgilio.it

