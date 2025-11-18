Scontro mortale suv-auto a Milano due indagati per omicidio stradale

(Adnkronos) – La pm di Milano Giancarla Serafini ha indagato per omicidio stradale il giovane alla guida del suv della Mercedes e il 32enne che conduceva la Opel Corsa che, all'alba di domenica scorsa, si sono resi protagonisti dell'incidente mortale in viale Fulvio Testi costato la vita a un 19enne.  Dopo alcune notizie diffuse in modo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

