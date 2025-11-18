Scontro Fdi-Mattarella spunta tutta la verità E Giorgia Meloni non è contenta
L’articolo di Paola Di Caro sulla tensione tra il governo Meloni e il Quirinale evidenzia un clima di crescente sospetto e nervosismo politico all’interno della maggioranza, in particolare Fratelli d’Italia. La vicenda ruota attorno alle presunte esternazioni di un consigliere del Capo dello Stato, Francesco Saverio Garofani, che avrebbero alimentato il sospetto di una sorta di “fronda” o di un ambiente ostile all’esecutivo proprio all’interno del “Colle”. Sebbene la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, abbia scelto di non apporre la sua firma diretta alla richiesta formale di smentita, inviata dal capogruppo di FdI Galeazzo Bignami al quotidiano La Verità, è innegabile che l’iniziativa fosse pienamente appoggiata e, anzi, mossa da preoccupazioni di lunga data condivise dalla premier e dai suoi fedelissimi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
