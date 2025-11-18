Scontro auto contro bus di studenti a Pordenone due feriti

Il mezzo è caduto in un fosso dopo l'impatto, interviene l'elisoccorso L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Scontro auto contro bus di studenti a Pordenone, due feriti

Altre letture consigliate

#Milano Lo scontro frontale tra 2 auto. È morto il giovane di 19 anni arrivato in ospedale in condizioni gravissime. Il padre, cardiologo, ha assistito al decesso del figlio. Lo schianto tra una Opel e una Mercedes. L’autista di quest’ultima, 20 anni, era senza pat Vai su X

Lo #scontro a Milano tra un #suv e un'#auto. Morto il 20enne, rimasto gravemente ferito insieme ad altre 3 persone. Uno dei conducenti è risultato positivo al narcotest, l'altro era senza patente e, sceso dal suv noleggiato, ha finto di essere un passante ferma - facebook.com Vai su Facebook

Scontro tra auto e bus con 20 studenti a Sesto al Reghena, pullman nel fosso: gravi la conducente e un ragazzo - Tre feriti gravi a causa dello scontro tra un'auto e un bus di studenti, avvenuto a Sesto al Reghena, in provincia di Pordenone ... virgilio.it scrive

Pordenone, bus con 20 studenti finisce in un fosso dopo lo scontro con un’auto: donna in gravi condizioni - Un bus con a bordo 20 studenti, di rientro da alcuni istituti scolastici di Portogruaro (Venezia), è finito nel fossato laterale dopo un violento impatto con una vettura, a Sesto al Reghena (Pordenone ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Bus di studenti di rientro da Portogruaro si scontra con un’auto: grave una donna - L’autista ha riportato lievi ferite, mentre la conducente della vettura è in gravi condizioni ... Come scrive rainews.it