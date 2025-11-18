Compri in centro, vai al museo a prezzo ridotto. Ieri mattina al Picenworld Museum (Pimu) è stata presentata l’iniziativa ‘Natale al centro’, una collaborazione stretta assieme all’associazione dei commercianti Wap con l’obiettivo di valorizzare il cuore pulsante della città durante il periodo natalizio. Un modo per integrare l’offerta culturale attraverso lo shopping locale che in quei giorni sarà particolarmente proficuo. "La nostra presenza nel territorio di Ascoli Piceno e provincia è molto radicata – commenta Fabio Alessandrelli, presidente della cooperativa sociale Opera che gestisce il Pimu –, con circa cento soci lavoratori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Sconti al Picenworld Museum per chi fa acquisti in centro"