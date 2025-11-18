Scomparsa Orlandi chi è il regista individuato dall’appunto di Emanuela

La complessa e dolorosa vicenda della scomparsa di Emanuela Orlandi continua a essere un mistero che, a oltre quarant’anni di distanza, non trova pace. Un recente sviluppo nelle indagini, condotte dalla commissione bicamerale d’inchiesta sui casi di scomparsa di Orlandi e Mirella Gregori, ha portato alla luce un appunto inedito di Emanuela che potrebbe riaprire in modo significativo la cosiddetta pista dei “ cinematografari “, collegando direttamente la giovane a una figura del mondo cinematografico: il regista di B-movie Bruno Mattei. L’appunto, come annunciato dal presidente della commissione Andrea De Priamo, fa riferimento a un “teatro-cineforum” denominato “ Il montaggio delle attrazioni “, che, per la sua presunta ubicazione sulla via Cassia, si troverebbe a una distanza non eccessiva dalla residenza del regista. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

