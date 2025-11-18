Scomparsa Orlandi chi è il regista individuato dall’appunto di Emanuela

La complessa e dolorosa vicenda della scomparsa di Emanuela Orlandi continua a essere un mistero che, a oltre quarant’anni di distanza, non trova pace. Un recente sviluppo nelle indagini, condotte dalla commissione bicamerale d’inchiesta sui casi di scomparsa di Orlandi e Mirella Gregori, ha portato alla luce un appunto inedito di Emanuela che potrebbe riaprire in modo significativo la cosiddetta pista dei “ cinematografari “, collegando direttamente la giovane a una figura del mondo cinematografico: il regista di B-movie Bruno Mattei. L’appunto, come annunciato dal presidente della commissione Andrea De Priamo, fa riferimento a un “teatro-cineforum” denominato “ Il montaggio delle attrazioni “, che, per la sua presunta ubicazione sulla via Cassia, si troverebbe a una distanza non eccessiva dalla residenza del regista. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Scomparsa Orlandi, chi è il regista individuato dall’appunto di Emanuela

Altre letture consigliate

Scomparsa di #EmanuelaOrlandi, De Priamo: “Con gli strumenti di oggi il caso sarebbe stato risolto” Vai su X

Potrebbero esserci sviluppi clamorosi nel giallo italiano più discusso degli ultimi decenni: la scomparsa di Emanuela Orlandi. - facebook.com Vai su Facebook

Scomparsa Orlandi, chi è il regista individuato dall’appunto di Emanuela e cosa c’entra la pista dei “cinematografari” - Cosa c'entra il regista Bruno Mattei con la scomparsa di Emanuela Orlandi e perché l'appunto inedito potrebbe essere l'elemento mancante nella pista dei ... Secondo fanpage.it

Emanuela Orlandi, spunta un appunto inedito su un teatro: la nota scritta un mese prima della scomparsa - Spunta un appunto inedito di Emanuela Orlandi, le indagini verso la svolta? Da virgilio.it

Orlandi, nuova pista dalla Commissione: «C'è un appunto di Emanuela che parla di un teatro sulla via Cassia, vicino casa del regista Bruno Mattei» - Una nuova pista sul caso di Emanuela Orlandi emerge dagli accertamenti della Commissione bicamerale d’inchiesta, presieduta dal senatore Andrea De Priamo. Come scrive msn.com