scogliere alla sentina intervento da oltre 6 milioni

È un enorme effetto imbuto, quello che si percepisce in questi giorni al civico 124 di Viale De Gasperi: tante opere, tante iniziative programmate e rimaste in standby per molto tempo, stanno conoscendo importanti sviluppi proprio nei giorni in cui l’amministrazione comunale si appresta a dire addio alla sede municipale. È il caso del rifacimento delle scogliere al largo della Sentina: una grande opera che proprio nei giorni scorsi ha conosciuto una netta accelerazione nella fase progettuale. Nell’ultima riunione di giunta, infatti, sono stati approvati il Documento di fattibilità delle alternative progettuali (Docfap) e il Documento di indirizzo alla progettazione (Dip) relativo alle barriere marittime a sud di Porto d’Ascoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

