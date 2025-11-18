Sclerosi sistemica progressiva accorato appello di Azzarà che scrive al presidente Occhiuto
L'ex sindacalista Nuccio Azzarà scrive una lettera aperta al governatore della Calabria in qualità di commissario ad acta alla sanità in cui lo invita a un intervento ispettivo urgente a tutela dei pazienti residenti nel comprensorio reggino affetti da sclerosi sistemica progressiva.“Caro. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
È stata un successo la Giornata di screening sulla sclerosi sistemica realizzata da APMARR il 13 novembre presso l’A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia, in cui sono state effettuate gratuitamente delle capillaroscopie Ringraziamo calorosamente il Prof. Fr - facebook.com Vai su Facebook
Sclerosi Sistemica Progressiva, la lettera aperta al presidente Occhiuto: “intervento urgente a tutele dei pazienti d Reggio Calabria” - “Caro Presidente, Le invio la presente “lettera aperta” per cogliere l’opportunità di renderLa edotta, nella duplice veste di Presidente della Regione Calabria e di Commissario ad Acta per la tutela d ... Riporta strettoweb.com
Sclerodermia. In Italia 15mila pazienti in carico agli ospedali. Ma i malati sarebbero il doppio - Dati e stime nell’Indagine Epidemiologica Nazionale della Sclerosi Sistemica presentata a Milano nei giorni scorsi. Lo riporta quotidianosanita.it
Roma. Gli negano il parcheggio invalidi. Motivazione? Non esce abbastanza spesso per curarsi - E' quanto accaduto a Alessandro Pezzoli, affetto da Sclerosi Sistemica Progressiva, invalido al 100% in ossigenoterapia sulle 24 ore, deambulante solo con ausilio. Scrive quotidianosanita.it