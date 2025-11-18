Sciopero al Teatro Massimo Monica Piazza Libersind Confsal | La protesta è figlia di un profondo disagio

Lo sciopero è “l’estremo gesto per dare voce a un profondo disagio che si protrae da mesi”. A denunciarlo è Monica Piazza, segretario nazionale del sindacato Libersind Confsal, che insieme a Fials Cisal e Uilcom Uil ha proclamato lo sciopero in occasione dell’inaugurazione della nuova stagione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it