Scioperi Meloni invade il campo di Salvini | in arrivo legge ad hoc sull’obbligo di comunicare l’adesione in anticipo

È solo rimandata la norma che ridurrà (ancora) il diritto di sciopero nei trasporti. L’emendamento del senatore di Fratelli d’Italia Matteo Gelmetti, che avrebbe obbligato i lavoratori a comunicare con almeno sette giorni di anticipo l’eventuale adesione agli scioperi, è stato ritirato dalla legge di Bilancio, ma sarà ripresentato come provvedimento apposito. Non si trattava dell’iniziativa di un singolo, ma di una causa sposata del tutto dal partito di Giorgia Meloni. Infatti in questi giorni l’ ufficio studi di FdI ha inviato ai suoi parlamentari un documento in cui vengono spiegate le “ragioni” dell’intervento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Scioperi, Meloni invade il campo di Salvini: in arrivo legge ad hoc sull’obbligo di comunicare l’adesione in anticipo

News recenti che potrebbero piacerti

Il Governo Meloni non proclama scioperi: lavora e investe per i cittadini! Mentre altri si fermano, noi mettiamo risorse vere per ricostruire e proteggere un territorio che per troppo tempo non è stato tutelato né a livello regionale né nazionale. Dopo l’al - facebook.com Vai su Facebook

“No Meloni Day”, centinaia di studenti in sciopero a Torino contro il genocidio a Gaza e per l’ambiente lastampa.it/torino/2025/11… @LaStampa Vai su X

Meloni, 'campo largo? E' un Leoncavallo largo' - Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, intervenendo all'evento di chiusura della campagna elettorale di ... Segnala ansa.it

Contro il governo e per il no al referendum, tornino in campo lavoratrici e lavoratori - L'appello a lavoratrici e lavoratori a scendere in campo contro le politiche del governo e il referendum sulla separazione delle carriere ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Meloni: ditemi quanto sono costati i cortei. Ma è cauta sulla stretta voluta dalla Lega - Ma si tiene alla larga, per ora, dalla stretta che minaccia il Carroccio su scioperi e cortei. Si legge su repubblica.it