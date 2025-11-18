Schlein | Il progetto del Ponte è ingiusto sbagliato dannoso

ROMA – “Tante altre cose stanno succedendo in Sicilia: lo stop della Corte dei conti all’accordo tra ministero e concessionaria, che ha bloccato un progetto ingiusto, sbagliato, dannoso, vecchio, come quello del Ponte sullo stretto”. E’ quanto ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein (foto), in collegamento con “Liberiamo la Sicilia da malaffare, corruzione e clientele”. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Schlein: “Il progetto del Ponte è ingiusto, sbagliato, dannoso”

