Scamosciati o in pelle con tacco alto o super flat I modelli più eleganti e i consigli per abbinarli in modo semplice e raffinato
Tra le tendenze dell’autunno-inverno 20252026 il blu entra nel guardaroba in una versione più ricca e sensuale, lontana dalle sfumature classiche del navy. Negli stivali è un colore elegante, meno ovvio del nero e più versatile del marrone. Dalle tonalità profonde della pelle lucida ai finish vellutati del camoscio, fino ai modelli con tacco che allungano la gamba e aggiungono carattere, gli stivali blu hanno conquistato passerelle e street style. Funzionano con denim e total look neutri, si abbinano bene ai cappotti cammello e ai blazer maschili, danno un tocco sofisticato ai knit dress. Per chi ama i dettagli fashion senza eccessi, sono un’alternativa luminosa per l’inverno. 🔗 Leggi su Amica.it
