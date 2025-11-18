Sarzana un alloggio per disabili sopra il pala-hockey
Sarzana, 18 novembre 2025 – Un’unità abitativa dedicata alle persone con disabilità presto potrebbe trovare spazio all’interno della struttura del Pala-Hockey di piazza Arnaldo Terzi. Lo si apprende visionando la determina sottoscritta lo scorso 24 ottobre dal dirigente del distretto sociosanitario 19, il dottor Davide Capellari, con cui si dava l’avvio a un’indagine di mercato volta ad individuare gli operatori economici interessati ad occuparsi dei lavori di manutenzione straordinaria che porteranno alla riqualificazione dell’ex alloggio del custode, situato al piano superiore dell’edificio, con ingresso che si affaccia su piazza delle Corriere. 🔗 Leggi su Lanazione.it
