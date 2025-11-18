Sanremo Giovani 2025 Disco Club Paradiso video intervista | Portiamo la nostra energia e la dimensione live

La nostra video intervista ai Disco Club Paradiso, in gara a Sanremo Giovani 2025 con il brano Mademoiselle, la band parla del loro progetto e della loro gavetta. Ecco la nostra video intervista ai Disco Club Paradiso che porteranno tutta la loro energia sul palco di Sanremo Giovani 2025 con il brano Mademoiselle ( Osage Orange Atelier Musicale International 432, distribuito da Artist First). La band è reduce da due estati intense sul fronte live, con molti concerti nei festival e nelle piazze di tutta Italia. Dopo la loro partecipazione a X Factor, sono pronti per una nuova avventura anche sul piccolo schermo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

