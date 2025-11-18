Sanremo 2026 Conti punta a 30 big | scaduto termine per presentare canzoni
Scaduto il termine per presentare le canzoni per il Festival di Sanremo, non resta che attendere l’annuncio di Carlo Conti al Tg1 delle 13:30. Il direttore artistico inizialmente aveva puntato su domenica 23 novembre ma la fatidica data potrebbe slittare al giorno 30. Trenta come il possibile numero di canzoni, se Conti deciderà di allungare la lista che attualmente è di 28 artisti. Secondo le ultimissime indiscrezioni raccolte da LaPresse, il cast si preannuncia ricco di novità, con le donne protagoniste del prossimo Festival e con diversi grandi ritorni. In questa lista che ogni giorno si assottiglia sempre di più sembra essere forte l’indirizzo di Conti nel puntare quest’anno sui cantautori che rappresenteranno il fiore all’occhiello del festival targato Carlo Conti. 🔗 Leggi su Lapresse.it
