Sanità in Liguria la contro-riforma dell’opposizione | tre Aree ottimali e mappatura dei bisogni
La proposta di Pd, M5S, Avs e lista Orlando. Andrea Orlando: “Daremo il testo a Bucci per discuterne. La sua riforma affronta solo il tema della governance, ma non basta e ignora il ruolo dei sindaci”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
L’undicesima edizione del CSET si è svolta nei giorni scorsi alla Stazione Marittima di Genova, offrendo un ampio confronto sui principali temi della Cyber Security applicata a settori come energia, trasporti e sanità. Liguria Digitale ha preso parte al prestigioso - facebook.com Vai su Facebook
Oggi si è riunito il Consiglio Superiore di Sanità Ligure. Il Presidente della Regione Liguria @buccipresidente, insieme all’Assessore alla Sanità @massimonicolo e al Direttore Generale della Sanità Ligure Paolo Bordon hanno presentato il nuovo piano di rifo Vai su X
Sanità, la “contro-riforma” dell’opposizione in Liguria: tre Aree ottimali e mappatura dei bisogni - La sua riforma affronta solo il tema della governance, ... Lo riporta ilsecoloxix.it
Opposizione contro la riforma Bucci: “No all’accentramento, serve una sanità di prossimità” - I partiti di minoranza presentano la controriforma sulla sanità: "Serve una riforma di prossimità, che parte dal basso e guarda ai territori e ai bisogni di chi deve curarsi" ... Lo riporta genovatoday.it
Liguria: una riforma che mette al centro i cittadini e valorizza chi ogni giorno fa funzionare la sanità - Gentile Direttore, la Liguria sta cambiando il modo di organizzare la sanità. Si legge su quotidianosanita.it