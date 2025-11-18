Sanità in Liguria la contro-riforma dell’opposizione | tre Aree ottimali e mappatura dei bisogni

Ilsecoloxix.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La proposta di Pd, M5S, Avs e lista Orlando. Andrea Orlando: “Daremo il testo a Bucci per discuterne. La sua riforma affronta solo il tema della governance, ma non basta e ignora il ruolo dei sindaci”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

© Ilsecoloxix.it - Sanità in Liguria, la “contro-riforma” dell’opposizione: tre Aree ottimali e mappatura dei bisogni

