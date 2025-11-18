Sanità ed elezioni regionali | trovata la quadra per l' incontro con Lobuono

BRINDISI - Prima aveva accettato, ma in meno di 24 ore era arrivato il dietrofront. Ora è stata trovata una quadra: il candidato per il centro-destra al ruolo di presidente della Regione Puglia si incontrerà con il presidente dell'Ordine dei Medici di Brindisi, Arturo Oliva, mercoledì 19 novembre. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

